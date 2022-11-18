سميرة سعيد تُفجع بوفاة والد إبنها

أعلنته الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بمصر، عن وفاة طليق الفنانة سميرة سعيد ووالد نجلها الوحيد شادي.

وأكدت نادية مصطفى أن الفنانة سميرة سعيد ليست متواجدة في مصر لحضور عزاء الفنان محمد سلطان، بسبب سفرها مع ابنها شادي بسبب وفاة والده.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الخبر وثمنوا موقف سميرة وتمنوا لإبنها الصبر والسلوان ولفقيدهم الرحمة والمغفرة.

وكانت الفنانة المغربية سميرة سعيد، قد نعت الموسيقار المصري محمد سلطان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز ال85 عاماً، بعد صراع مع المرض.