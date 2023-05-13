سمير بلوفة يقترب من تدعيم العارضة الفنية لـ “الخضر”

يتواجد الدولي الجزائري الأسبق سمير بلوفة على رأس قائمة المدربين المرشّحين لتدريب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة.

وكشف موقع “ديزاد فوت” اليوم السبت، أن سمير بلوفة سيكون خليفة المدرب محمد لاسات بنسبة كبيرة جدا الذي استقال يوم 30 نوفمبر بعد الإقصاء المر.

كما قال أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والمديرية الفنية يسعيان للظفر بخدمات اللاعب الذي حمل قميص ميلان سابقا، لفرض تجربته الثرية مع عدد من الأندية وخبرته على اللاعبين الشباب.

يذكر، أن مدافع الخضر سابقا عمل مدرب مساعد في نادي الرجاء البيضاوي.

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