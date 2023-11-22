قناة النهار سمير بن عيسى يذرف الدموع على أخته المتوفاة..داتلي النص من حياتي بقلم النهار أونلاين نشر في 22 نوفمبر 2023 - 23:09 شارك غرِّد أرسل 73 0 سمير بن عيسى يذرف الدموع على أخته المتوفاة..داتلي النص من حياتي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/aIpvM اقرأ أيضا سمير بن عيسى: نخدم مع الزواولة 450 الف للشهر قناة النهار 22 نوفمبر صريح جدا : إنشغال الأولياء بمواقع التواصل الاجتماعي..هكذا يؤثر على أطفالهم قناة النهار 13 نوفمبر خليها على ربي: صدمة كبيرة امراة في هيئة رجل تتحدى الكل.. اول مرة راح يعرفوني اني سهام ماشي كادار قناة النهار 16 نوفمبر صحة: رحمة،إسلام وإكرام .. أطفال تمكنوا من تحدي مرض السكري رغم صغر سنهم قناة النهار 15 نوفمبر المدية: واقع الموزعات الألية أيام عطلة الأسبوع .. يزيد من متاعب المواطن قناة النهار 18 نوفمبر أم البواقي : مرض نادر يقلب حياة الطفلة ميساء رأسا على عقب قناة النهار 21 نوفمبر طالع هابط: شاطىء "بالم بيش" بالعاصمة .. الشاطىء كاين والنخل يجيب ربي قناة النهار 07 نوفمبر وزير الإتصال: الفضاء الذي يتساوى فيه الطبيب والأمي ليس فضاء ومن لا يملك تكوين في الصحافة ليس صحافي قناة النهار 07 نوفمبر الرئيس التركي: أعرب عن إمتناني لأخي العزيز الرئيس تبون على موقفه الثابت ضد وحشية الصهاينة في غزة قناة النهار 21 نوفمبر 285 إعتداء جنسي منذ بداية السنة .. أغلب الضحايا هم أطفال قناة النهار 14 نوفمبر