سمير تومي يحيي حفلا عبر الفايسبوك بمناسبة المولد النبوي الشريف

لأول مرة وبسبب تفشي فيروس كورونا في الجزائر، سيحي الفنان سمير تومي حفلا افتراضيا بعنوان “موسيقى متنوعة”، عبر موقع الفايسبوك.

وسيتم إحياء هذا الحفل يوم الخميس القادم بداية من الساعة الثامنة مساء، احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

ودعا الفنان العاصمي سمير تومي على صفحته الخاصة على الفايسبوك وانستغرام جمهوره عبر كامل التراب الوطني، للاستعداد لمشاهدة الحفل على صفحته الخاصة.

وكتب تومي على صفحته بفايسبوك: “نقدم لكم حفلا متنوع على الفايسبوك ديجيتال.. مهرجان موسيقي سيقدم لكم.. وسيكون مرفوقا بعرض للأزياء.. استعدوا لأن الحفل سيكون مميز”.

للإشارة، فإن عددا كبيرا من الفنانين الجزائريين والعالمين دخلوا في بطالة، وتأثروا كثيرا بسبب جائحة كورونا التي منعتهم من الالتقاء بجمهورهم، واحياء الحفلات تفاديا لنقل العدوة وحفاظا على حياتهم.