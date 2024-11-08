سمير حوحو: “شباب بلوزداد بحاجة لـ”الدكليك” لإظهار وجهه الحقيقي”

تحدث المنسق العام الجديد لشباب بلوزداد، سمير حوحو، عن التحاقه مؤخرا بإدارة النادي، كما أبدى رأيه بخصوص الوضعية الحالية للفريق.

وصرح حوحو، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “أول اوضح أنه مغادرتي لشبيبة سكيكدة عائد لأسباب شخصية، عائلية، وبعدها مباشرة تلقيت عرض شباب بلوزداد”.

كما أضاف: “المهمة التي أوكلتن لي في شباب بلوزداد، تعتبر تجربة تعتبر جديدة بالنسبة لي، وأنا فخور بالثقة التي وضعت في شخصي، وأتمنى النجاح مهمتي بتقديم الإضافة اللازمة”.

وبخصوصو الوضعية التي وجد عليها الفريق، قال حوحو: “وجدت المجموعة جد مركزة، ومتحمسة لرفع التحدي”.

وتابع سمير حوحو: “لدينا تعداد ثري، بالإضافة للمدرب عبد القادر عمراني، الذي يعرف جيدا مهامه، وبالنسبة لي شباب بلوزداد حاليا بحاجة فقط لـ”الدكليك”، من أجل إظهار وجهه الحقيقي”.