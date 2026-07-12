سمير شيبان ينضم إلى الطاقم الفني لأولمبي الشلف

أعلنت إدارة أولمبي الشلف عن تعيين التقني سمير شيبان في منصب مساعد المدرب، وذلك في إطار تدعيم العارضة الفنية للفريق الأول تحسبًا للموسم الكروي 2026-2027.

ويأتي هذا التعيين ضمن خطة إدارة النادي لتعزيز الطاقم الفني وتوفير أفضل الظروف للتحضير للاستحقاقات المقبلة، حيث يواصل الفريق استعداداته للموسم الجديد بطموحات تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على أهدافه الرياضية.

وأعربت إدارة أولمبي الشلف عن تمنياتها لسمير شيبان بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مؤكدة ثقتها في قدرته على تقديم الإضافة الفنية المرجوة والمساهمة في تحقيق تطلعات النادي خلال الموسم المقبل.