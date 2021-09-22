سمير صبري يرد على مُطلقي شائعات وفاته

رد الفنان المصري سمير صبري، على مطلقي الشائعات المتداولة عن وفاته، التي أثارتها الفنانة مديحة حمدي، بعدما نشرت الخبر.

وقال صبري: “أنا زي الفل وصحتي زى البومب وبسجل حلقات جديدة من برنامجي”.

وكانت الفنانة مديحة حمدي، اعتذرت على الشائعة التي نشرتها عبر صفحتها في “فيسبوك” وكتبت: “أيها المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تأثر في الأرحام والزملاء…

وأشارت الفنانة إلى أنها حذفت هذا الخبر من على صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”.

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