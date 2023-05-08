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قناة النهار

سمير فرحات ديون الحالية بخصوص المؤسسات الإستشفائية قدرت بـ 187 مليار دينار

بقلم قناة النهار
سمير فرحات ديون الحالية بخصوص المؤسسات الإستشفائية قدرت بـ 187 مليار دينار
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/1i1Wv
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