قناة النهار سمير فرحات ديون الحالية بخصوص المؤسسات الإستشفائية قدرت بـ 187 مليار دينار بقلم قناة النهار نشر في 08 ماي 2023 - 22:58 الجزائر شارك غرِّد أرسل 8 0 رابط دائم : https://nhar.tv/1i1Wv اقرأ أيضا الجلفة : أزيد من 200 عملية جراحية مجانية في طب الأنف والحنجرة لمرضى حاسي بحبح قناة النهار 30 أفريل "صحفية النهار :" هكذا جائتني فكرة برنامج قدوتي قناة النهار 21 أفريل الموطار المخفي: لابد من التبليغ و تطبيق القانون على كل من يزعج المواطنين بمركبته قناة النهار 23 أفريل جزائريون يفضلون قضاء ثاني أيام العيد في الغابات لممارسة الرياضة قناة النهار 22 أفريل أجواء شتوية و باردة طيلة نهار اليوم بهذه المناطق قناة النهار 08 ماي أبطال "الدّامة " يتمنون عيد مبارك للشعب الجزائري قناة النهار 21 أفريل best of.. ريحة البلاد / لاتفوّت أجمل اللحظات التي عشناها في بيوت المغتربين طيلة شهر رمضان قناة النهار 20 أفريل فلاحة: أسعار الأضاحي بهذا الموسم لن تقل عن 50 ألف دينار قناة النهار 29 أفريل مفيدة عداس ماكان حتى واحد يرضى أن ينتقدو عمله قناة النهار 18 أفريل محمد علال: "كاين بعض الفنانين يخافوني وأغلب التعليقات كانت إجابية" قناة النهار 18 أفريل