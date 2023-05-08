قناة النهار سمير فرحات: قلصنا عدد الأدوية المفقودة خاصة أدوية السرطان بقلم النهار أونلاين نشر في 08 ماي 2023 - 22:58 شارك غرِّد أرسل 8 0 سمير فرحات: قلصنا عدد الأدوية المفقودة خاصة أدوية السرطان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sqiJw اقرأ أيضا رئيس الجمهورية: أتمنى أن تصبح الصحافة مؤسسة ردع لأعداء الوطن قناة النهار 06 ماي تيسمسيلت : تقديم الأكلات التقليدية في فضاء تقليدي بمنطقة ثنية الحد السياحية قناة النهار 06 ماي وقفة ترحم على شهداء الواجب الوطني بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة قناة النهار 03 ماي ميلة : بوتخماتن..التاريخ الذي تعيد وزارة الثقافة له الإعتبار قناة النهار 26 أفريل صريح جدا : صلة الرحم في العيد..ما بين الماضي و الحاضر قناة النهار 21 أفريل تیارت : ظهور حفرة عملاقة بحقل للقمح يثير حيرة السكان ببلدية ملاكو قناة النهار 25 أفريل ندوة صحفية لوزير التربية على هامش زيارة عدد من المؤسسات و مشاريع القطاع بباتنة قناة النهار 27 أفريل صريح جدا: هل يلتزم العامل الجزائري بأوقات عمله المحددة ؟ قناة النهار 02 ماي أجواء مشمسة ومستقرة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك قناة النهار 22 أفريل مشروع جزائري لكسوة مئات الأطفال بملابس العيد بغزة قناة النهار 20 أفريل