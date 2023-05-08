قناة النهار سمير فرحات: هذا هو عدد الأدوية التي تم إقتنائها سنة 2023 بقلم قناة النهار نشر في 08 ماي 2023 - 22:55 الجزائر شارك غرِّد أرسل 11 0 رابط دائم : https://nhar.tv/w3TvE اقرأ أيضا طالع هابط: بعد بث النوي للخراب بجيجل والعاصمة .. السلطات المحلية تتدخل وتصلح الأوضاع قناة النهار 04 ماي "شاهد كيف تمّ توقيف المتورطين في الإعتداء وتحطيم محل تجاري بـ"القبة قناة النهار 02 ماي الموطار المخفي: هذا هو الشيطان الرجيم وبعض الدراجين سامحهم الله يعدلون دراجاتهم بهذا ويحدثون ضجيجا قناة النهار 23 أفريل بن شيخة : ما عندناش من واش نخافو قناة النهار 07 ماي كسوة العيد.. الفصل الأخير من حملة الصداقة الجزائرية التركية قناة النهار 19 أفريل غليزان : توقعات بتراجع إنتاج القمح الصلب بسبب شح الأمطار هذا الموسم قناة النهار 01 ماي طالع هابط: سيال تتدخل وتصلح تسرب المياه في المدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 27 أفريل سمير MisterX: لحقت حتى لقاضي التحقيق بسبب حصة zoom قناة النهار 18 أفريل وزير السكن يطمئن.. طـي ملف عدل 2 نهائيـا هذه السنة قناة النهار 07 ماي !! "والي وهران يصطدم بربط محل فوضوي بعدّاد كهربائي بعدل مسرغين "ممنوع هاذ الشي قناة النهار 18 أفريل