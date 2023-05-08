قناة النهار سمير فرحات: 16 مليار دينار خصصت لأجل توفير المواد الصيدلانية الخاص بأمراض السرطان بقلم قناة النهار نشر في 08 ماي 2023 - 22:57 الجزائر شارك غرِّد أرسل 11 0 رابط دائم : https://nhar.tv/cMO1D اقرأ أيضا مشاكل الفلاحين بحاجة إلى صوت .. أين هو الإتحاد الوطني للفلاحين قناة النهار 04 ماي الوزير الأول يؤدي صلاة العيد بالجامع الكبير بالعاصمة قناة النهار 21 أفريل والدة مسلم أناتوف : دعيتلو و قتلو راني باغية هدف مع البداية قناة النهار 30 أفريل صريح جدا: إنطلاق فروض الفصل الثالث.. هكذا يتعامل الأولياء مع أبنائهم المتمدرسين قناة النهار 25 أفريل فالحلوة والمرة / ثنائي ولاأروع😍" شاكر وشهيناز" كوّنوا أسرة بعد قصة حب😍 ترقّبوها" قناة النهار 05 ماي رئيس الجمهورية: يجب أن يكون صوت الجزائر في إفريقيا مسموعا قناة النهار 06 ماي الشيخ النوي: أشباه الفلاحين يصنعون جريمة في حق البصل والجزائر مقبلة على الإستيراد قناة النهار 22 أفريل براك سمية: دخلت في حالة إكتئاب لـ 6 أشهر والخياطة كانت ملجأي قناة النهار 26 أفريل صريح جدا: الطلاق عند الجزائريين.. أسباب تافهة ونتيجة مؤسفة قناة النهار 08 ماي جزائريون: نبيل .. قصة شاب إستثمر في صناعة الأجبان ويبحث عن الدعم قناة النهار 24 أفريل