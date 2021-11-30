سمير قايد: وكالة الأنباء ترفع تحدي العصرنة من خلال أداء إعلامي راقي

أكد مدير وكالة الأنباء الجزائرية سمير قايد اليوم الثلاثاء، أن الوكالة تعمل على رفع تحدي العصرنة من خلال أداء إعلامي راقي.

واضاف قايد على هامش الإحتفال بالذكرى 60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الأخيرة تعتز بتاريخها وهي الآن ترفع تحدي العصرنة من خلال أداء إعلامي راقي.

وتابع:”لقد كانت ولازالت مرجعا، عازمة على المحافظة على مكانتها الريادية.”

كما تسعى الوكالة الى تطوير اداءها المهني من خلال ورشات للرفع من مستوى الاداء.

و في سياق حروب الجيل الرابع، كشف مدير وكالة الانباء عن الشروع في تطوير أليات اليقظة. والسهر على ضمان خدمة ذات جودة.

بالمقابل أوضح قايد أن الوكالة ، تصبو الى تحيين انتشارها دوليا، ولتعزيز صورة الجزائر بالخارج ستطلق الوكالة موقع جديد باللغة الاسبانية.

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