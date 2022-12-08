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قناة النهار

سمير ميستر إيكس: الفنان المسرحي الذي ينتظر العروض للعمل في التلفزيون لن يحقق حياة كريمة

بقلم قناة النهار
سمير ميستر إيكس: الفنان المسرحي الذي ينتظر العروض للعمل في التلفزيون لن يحقق حياة كريمة
الجزائر
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