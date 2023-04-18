قناة النهار سمير ميستر إيكس يتحدث عن كواليس تصوير “zoom 6” .. “عييت بزاف وماشي ساهلة” بقلم قناة النهار نشر في 18 أفريل 2023 - 01:41 الجزائر شارك غرِّد أرسل 18 0 رابط دائم : https://nhar.tv/lcSf1 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا رجال صدقوا / هارون الرشيد قناة النهار 14 أفريل ضحكة و لعبة : لي تمس الشجرة و تولي اللولة بصحتها الكادو 😂😂 قناة النهار 02 أفريل الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفقد إلى مقر قيادة القوات البرية قناة النهار 02 أفريل فاطمة بلحميسي تكشف عن كواليس الاعمال الرمضانية التي شاركت فيها قناة النهار 04 أفريل نوال زعتر: تعرضت لمؤامرات كثيرة من زملاء في المجال الفنّي قناة النهار 06 أفريل رؤوف نجم مسلسل الدامة: أنا أحترم رأي الجمهور لكن بعد خروج الشخصية من السجن يجب أن تتغير قناة النهار 11 أفريل طارق وعزان ومحمد رافع: حنا ماراحش نحبسوا وراح نرجعوا بقوة قناة النهار 12 أفريل ضحكة ولعبة /🤔 ماهو البلد الذي إخترع الهاتف النقّال🤔 ؟ قناة النهار 30 مارس رمضان مع هشام كووك : كريب مالحين و كوكا قناة النهار 12 أفريل الطاكسي المربوح / المشارك تاع اليوم ماكانش عندو الزهر بزاف😢 كان قادر يربح أكثر من 4000دج قناة النهار 14 أفريل