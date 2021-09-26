سمير ناصري يُعلق الحذاء ويشرح سبب ذلك

أعلن الدولي الفرنسي السابق، سمير ناصري، وبصفة رسمية تعليقه للحذاء، واعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي، وهو الذي لم يتجاوز الرابعة والثلاثين من العمر.

وأوضح خريج مدرسة أولمبيك مارسيليا أسباب إنهاء علاقته بالمُستديرة قائلا :”العقوبة التي فُرضت عليّ لعامين كاملين حطمتني، لأنني لم أتناول مُنشطات، بل مُقويات لأنني كنت مريضا حينها”.

وواصل :”لا يوجد أي مشروع أثار إهتمامي، والعودة الى الدوري الفرنسي لم تكن مطروحة بالنسبة لي سوى من أجل تمثيل لوام من جديد، ولكن ذلك لم يكن مُتاحا”.

وسيتحول متوسط الميدان المميز، من الملاعب الى تحليل المُباريات رفقة قناة “كنال+”.