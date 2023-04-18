قناة النهار سمير MisterX: أي شخص يمر في شاشة التلفاز فهو معرض للنقد بقلم النهار أونلاين نشر في 18 أفريل 2023 - 11:02 شارك غرِّد أرسل 29 0 سمير MisterX: أي شخص يمر في شاشة التلفاز فهو معرض للنقد. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2ujAz برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا الإعجاز العلمي في القرآن : الكوليستيرول قناة النهار 11 أفريل الهادي طاهيري خلعهم في" blind test" .. جاب كامل الغناء صحيح قناة النهار 01 أفريل العدد 15 من زابينغ رمضان قناة النهار 10 أفريل أمين بومدين: الفنان إذا أتقن عمله المتابعين لن يبحثو عن حياته الشخصية أبدا قناة النهار 17 أفريل فيصل من فرقة إيوال: الڨصبة عندها مكانة في ففرقتنا ولازم علينا نحافظوا على تراثنا قناة النهار 05 أفريل نور الدين حيان: بعض الفنانين همهم الوحيد يعمرو جيبوهم ولا يهمهم محتوى العمل قناة النهار 13 أفريل رمضان مع هشام Cook / 👨🍳😋 كبدة مشرملة وكورني محشيين بموس التونة قناة النهار 31 مارس عايدة عبابسة: أنا إسمي ناجح وخدمت على جال النساء الزواليات قناة النهار 16 أفريل ماريا زدام : "أنا ممثلة ولست صانعة محتوى" قناة النهار 03 أفريل "شاهد ما قاله محمد علال حول المشهد الرائع لـ "ڨمرة بطلة بنت البلاد قناة النهار 11 أفريل