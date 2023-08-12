سناباب تدعو إلى ايجاد حلول لتوظيف الدكاترة وماجستير الأجراء في الجامعات

دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي لنقابة سناباب. الجهات العليا للبلاد والوزارة الوصية بضرورة النظر للدكاترة وماجستير الأجراء. الذين يعتبرون من النخبة، مع إيجاد حلول مناسبة من أجل توظيفهم في الجامعة الجزائرية.

وجاء في بيان التنسيقية “نظرا للأوضاع التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص قضية الدكاترة و الماجستير الأجراء وغير الأجراء. فإن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي لنقابة سناباب تدعو جميع الأطراف للتصرف بحكمة مع هذه الأوضاع”.

كما باركت ذات الهيئة القرار الاستثنائي الذي انبثق بعد لقاء مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي وجه تعليمات بضرورة تكفل الدولة ينخبها من خلال توظيف الدكاترة وماجستير البطالين في المؤسسات الجامعية. أين قدمت أحر تهينيها لهذه الفئة وتمنت لهم التوفيق في حياتهم العلمية والبيداغوجية.

من جهة أخرى، ابدت التنسيقية امتعاضها بعد أن تم استثناء فئة من التوظيف وهم الدكاترة وماجستير الأجراء. الذين يعتبرون من النخبة أيضا ولهم الشهادة نفسها المؤهلة للتوظيف في الجامعة.

حيث دعت التنسيقية الجهات العليا للبلاد والوزارة الوصية بضرورة النظر لهذه الفئة الهامة مع إيجاد حلول مناسبة من أجل توظيفهم في الجامعة الجزائرية.

وأشار بيان التنسيقية أن الجامعة لاتزال بحاجة لمؤطرين وباحثين ومن ناحية أخرى سيسمح توظيف الدكاترة وماجستير الأجراء في المؤسسات الجامعية ومراكز البحث والمدارس العليا بتوفير مناصب شغل لفئات أخرى لحاملي شهادة الماستر و الليسانس في مؤسسات الدولة التي غادرها الدكاترة وماجستير الأجراء، وهذا من شأنه أن يمتص نسبة معتبرة من البطالة.

واضاف البيان “نحن ندرك أن الدولة الجزائرية في مسار الجزائر الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لن تتخلى على أبنائها خاصة النخب منهم من أجل الرقي ببلدنا الحبيب.