“سناباب” تُعلن عن اضراب وطني يومي 29 و30 أفريل دعما للحراك الشعبي

دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ، “سناباب”، إلى إضراب وطني عبر كل قطاعات الوظيفية العمومية يوم 29 و 30 أفريل عبر كافة الوطن .

وأكدت “سناباب” في بيان لها ، على الذهاب بعيدا عبر كل الطرق السلمية المشروعة و القانونية في التصعيد حتى تحقق مطالب الشعب الجزائري .

مضيفة: ” انه ما تمر به الامة الجزائرية في هذا الوقت الحساس من عمرها بالتحديات مصيرية تجعل من الحتمي نبذ الخلاف الاختلاف لتحقيق مطالب الحراك الشعبي.

ولتحقيق هذا المسعى ،حسب ذات المصدر ، يحتاج الى مزيدا من التلاحم والصمود في وجه اصحاب المطامع والمصالح سواء في الداخل والخارج .

كما أكدت نقابة “سناباب” مرة اخرى استمرارها الوقوف الى جانب الحق ومطالب الشعب .

كما أعلنت “سناباب” تمسكها بمطالبها المشروعة ، وعلى خصوص القدرة الشرائية ، خاصة ان على مقربة من الشهر الفضيل .

وتعهدت “سناباب”، ب الاستمرار في النضال سواء ماتعلق بالتقاعد النسبي أو قانون العمل وكل القوانين المجحفة ورفع الظلم والتضييق المسلط على الاطارات والمناضلين .

كما دعت النقابة، لضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الشعب دون تاجيل، داعية الى التفاف حول الجيش الوطني،

باعتباره صمام الامان للحفاظ على وحدة الأمة وترابها وعدم القبول باي تدخل أجنبي.