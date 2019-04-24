“سناباب” تُعلن عن اضراب وطني يومي 29 و30 أفريل دعما للحراك الشعبي

دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ، “سناباب”، إلى إضراب وطني عبر كل قطاعات الوظيفية العمومية يوم 29 و 30 أفريل عبر كافة الوطن .
وأكدت “سناباب” في بيان لها ، على الذهاب بعيدا عبر كل الطرق السلمية المشروعة و القانونية في التصعيد حتى تحقق مطالب الشعب الجزائري .
مضيفة: ” انه ما تمر به الامة الجزائرية في هذا الوقت الحساس من عمرها بالتحديات مصيرية تجعل من الحتمي نبذ الخلاف الاختلاف لتحقيق مطالب الحراك الشعبي.
ولتحقيق هذا المسعى ،حسب ذات المصدر ، يحتاج الى مزيدا من التلاحم والصمود في وجه اصحاب المطامع والمصالح سواء في الداخل والخارج .
كما أكدت نقابة “سناباب” مرة اخرى استمرارها الوقوف الى جانب الحق ومطالب الشعب .
كما أعلنت “سناباب” تمسكها بمطالبها المشروعة ، وعلى خصوص القدرة الشرائية ، خاصة ان على مقربة من الشهر الفضيل .
وتعهدت “سناباب”، ب الاستمرار في النضال سواء ماتعلق بالتقاعد النسبي أو قانون العمل وكل القوانين المجحفة ورفع الظلم والتضييق المسلط على الاطارات والمناضلين .
كما دعت النقابة، لضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الشعب دون تاجيل، داعية الى التفاف حول الجيش الوطني،
باعتباره صمام الامان للحفاظ على وحدة الأمة وترابها وعدم القبول باي تدخل أجنبي.
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