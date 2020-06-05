“سناب شات” يوقف الترويج لحساب “ترامب”

قررت شركة “سناب شات” توقيف الترويج لحساب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عبر تطبيقها “سناب شات ديسكوفر”، واصفة تغريداته بأنها “تشجّع العنف العنصري”.

وقالت الشركة إنها لن تساهم أبدا في تضخيم الأصوات التي تحرّض على العنف العنصري والظلم عبر منصاتها، مشيرة إلى أن تغريدات “ترامب” الأخيرة لا تنفع العامة وتتميّز بالعنصرية.

وجاء قرار شركة “سناب” في أعقاب تهديد “ترامب” بإطلاق ما دعاها “الكلاب المتوحشة” و”الأسلحة المشؤومة” على المحتجين في الولايات المتحدة على عنف الشرطة ضد السود، بعد مقتل “جورج فلويد” على يد شرطي أبيض البشرة في مدينة “مينيابوليس”.