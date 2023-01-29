سنة حبسا منها 9 أشهر “سورسي” لتلميذ اعتدى على مشرفة تربوية بأم البواقي

أصدرت محكمة الجنح الابتدائية بعين امليلة في ولاية أم البواقي، نهاية الأسبوع، حكما يقضي بإدانة المتهم التلميذ المدعو “ش.ع.ن”، البالغ من العمر 18 سنة، يدرس في القسم النهائي بثانوية عناب ميلود ببلدية سوق نعمان، بعقوبة سنة حبسا، منها 9 أشهر موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 مليون سنتيم، بعد متابعته بتهمة ارتكاب جنحة التعدي بالعنف على موظف أثناء تأدية وظائفه، وهي الجنحة المرتكبة في حق الضحية ويتعلق الأمر بالمسماة “م.أ”، البالغة من العمر 33 سنة، والتي تشتغل مشرفة تربوية بذات الثانوية.

فيما تمت تبرئة ساحة متهم ثان في القضية ويتعلق الأمر بوالد التلميذ المدعو “ش.ع.س”، البالغ من العمر 56 سنة، وهو موظف بذات الثانوية، من التهمة المنسوبة إليه.

القضية جرت وقائعها الأسبوع الماضي، داخل حرم ثانوية عناب ميلود بسوق نعمان، عقب نشوب مناوشات كلامية حادة بين المتهم التلميذ، والمقبل هذه السنة على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، والضحية التي تشتغل مشرفة تربوية بذات الثانوية، يعود سببها الرئيسي بعد رفض الضحية تسليم مذكرة الدخول للتلميذ، نظرا لكثرة غياباته من دون مبرر يذكر -حسبها-

الأمر الذي أغضب التلميذ، الذي أقدم وهو في حالة من الهيجان، على الإعتداء الجسدي على الضحية، مسببا لها جروحا بليغة على مستوى الوجه والعنق، استدعت نقلها على وجه السرعة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، لتسلم لها شهادة طبية تثبت عجزها عن العمل لمدة 18 يوما،

وهي القضية التي عرفت محاولات صلح من عدد من وجهاء ومشايخ المنطقة، الذين قاموا بعقد جلسة صلح مسبقة، كللت نتائجها بتفاهم بين الطرفين المتنازعين.