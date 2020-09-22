سنة حبسا نافذا لطالبين سربا حلول مادتي الفيزياء والإنجليزية لامتحان “الباك”

نطقت محكمة الجنح في بوفاريك، أمس الإثنين، بعقوبة سنة حبسا نافذا في حق مسربي إمتحانات شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020.

الطالبان سربا حلول مادتي الفيزياء والإنجليزية على مواقع التواصل الإجتماعي، ويتعلق الأمر مترشح لشهادة البكالوريا وطالب جامعي.

مثول المتهمين للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري، جاء عقب تحقيقات باشرتها فرقة الدرك الوطني بالبليدة، بعد ثبوت نشر حلول لموضوعين خلال إجراء الإمتحانات.

لتفضي التحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيه الأول وهو طالب جامعي ناشر المادتين الممتحنتين على صفحته الخاصة.

وبعدها قام الطالب بإرسال الحلول إلى الفاعل الرئيسي وهو مترشح خضع للإمتحانين محل التسريب، وذالك بعدما قام هذا الأخير بارسال له موضوع البكالوريا عبر المسنجر.