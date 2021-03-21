سنة حبسا نافذا وإيداع من الجلسة لشاب حاول الاعتداء على قاصر بمدخل عمارة

فتحت محكمة الجنح بسيدي امحمد عشية اليوم بموجب إجراءات المثول الفوري ملف قضية شاب يبلغ من العمر 21 سنة على خلفية متابعته بتهمة الشروع في الفعل المخل بالحياء لقاصر البالغة من العمر 12 سنة.

حيث تم متابعة المتهم وفقا للمادة 334 من قانون العقوبات الجزائري.

تفاصيل القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 10 مارس الماضي.

اين اودعت والدة الضحية شكوى امام مصالح الامن ضد شاب في العقد الثاني من العمر مفادها انه حاول الاعتداء جنسيا على إبنتها القاصر التي تبلغ من العمر 12 سنة.

وحسبما جاء في الشكوى فإن المتهم حاول القيام بفعلته حوالي الساعة الخامسة مساءا حين كانت متوجهة لمحل تجاري بحيها لإقتناء بعض المستلزمات.

اين قام المتهم بترصد لها امام مدخل العمارة و حاول الاعتداء عليها جنسيا كما قام بلمسها في مختلف مناطق جسمها.

وحسب تصريحات الضحية التي حضرت الجلسة فإن المتهم لمس مختلف مناطق جسدها.

كما صرحت أنها تلقت تهديدات من قبل اقارب المتحرش بالضرب و تم تهديدها في حال ما اذا فضحت امره.

و بعد استجواب المتهم من قبل قاضي الجلسة انكر التهمة الموجهة إليه.

و صرح انها تهمة كيدية إنتقاما منه بسبب مشاكل سابقة بينه و بين اهل الضحية كونهم جيران.

و من جهته صرحت دفاع الضحية أن المتهم ارتكب افعال خطيرة مست بشخصيتها و شرفها و كرامتها.

وعليه طالب بتعويض قدره 50 مليون سنتيم عن كافة الأضرار التي لحقت بها.

وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد التمس في حقه تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ مع التماس الايداع من الجلسة.

فيما قررت القاضي بعد المداولة اصدار عقوبة عامين حبسا منها عام موقوف النفاذ مع إصدار أمر إيداعه من الجلسة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش و الزامه بدفع تعويض للضحية يقدر بمبلغ 200 الف دج عن كافة الأضرار اللاحقة بها .

نجيبة سماي