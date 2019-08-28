سنة حبس لجزائري اعتدى على شرطي فرنسي خلال الاحتفال بالتتويج بكأس إفريقيا

أدان القضاء الفرنسي شابا جزائريا بسنة حبس نافذة لاعتدائه على شرطي خلال احتفاله بفوز الجزائر بكأس إفريقيا بمدينة ليل الفرنسية.

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية خبر إدانة شاب جزائري يبلغ من العمر 24 سنة ب18 شهرا حبسا منها سنة نافذة.

وأوضحت الوكالة، أنّ إدانة الشاب تعود لتعديه على شرطي في تاريخ 19 جويلية الماضي، خلال احتفاله بفوز الجزائر بكأس إفريقيا.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الشاب المحبوس فرّ من شرطي أمره بتوقيف سيارته وخلال فراره تسبب في إصابة الشرطي.

وواجه الشاب أمام القضاء تهم تعنيف شخص تابع لهيئة عمومية وعدم الامتثال له واستهلاك المخدرات والقيادة بلا رخصة.

ونقلت وكالة الأنباء عن الشاب انه قال خلال دفاعه عن نفسه أنه لم يرى الشرطي وأنه كان يريد الاحتفال فقط.