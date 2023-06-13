سنة حبس نافذة في حق مسربي مواضيع البكالوريا بتلمسان

ادانت محكمة مغنية، فتاتين قامتا بتسريب موضوع إمتحان التربية الاسلامية لإمتحان شهادة البكالوريا عن طريق وسيلة الاتصال عن بعد بسنة حبس نافذ مع غرامة مالية تقدر ب50 ألف دج ومصادرة الاشياء المحجوزة ،حسب ماورد اليوم الثلاثاء في بيان صادر عن المحكمة.

وجاء في البيان أنه عملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الإمتحانات والمسابقات عالجت نيابة الجمهورية لدى محكمة مغنية يوم 11/06/2023 قضية تتعلق بالمدعوتين (ا،ل) و(ص،ش) قامتا بتسريب موضوع إمتحان التربية الاسلامية عن طريق وسيلة الاتصال عن بعد.

وبتاريخ 13/06/2023 تمت متابعة المشتبه فيهما بجنحة تسريب مواضيع الإمتحانات النهائية للطور الثانوية باستعمال وسيلة اتصال عن بعد، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 253 مكرر 6 و7 من قانون العقوبات وأحيلتا بموجب اجراءات المثول الفوري على محكمة الجنح أين اصدر السيد رئيس قسم الجنح حكما يقضي على كل واحدة منهما بسنة حبس نافذ مع غرامة نافذة تقدر ب50 ألف دج ومصادرة الاشياء المحجوزة.