سنة حبس نافذ لكل من مديرة ومسؤول مطعم بإقامة جامعية في سطيف

قضت محكمة الجنح بمحكمة سطيف في قضية الفساد التي طالت مديرة الإقامة الجامعية بالباز “فاطمة الزهراء بن سمرة “س،ع”

بعام حبس نافذ مع غرامة مالية، وعام حبس نافذ أيضا مع غرامة في حق مسؤول المطعم وستة أشهر في حق أربعة أشخاص

يكونون اللجنة المكلفة بالإتلاف، منهم طبيب الإقامة ورئيس مصلحة والمخزن ورئيس فرع التموين، وتعود تفاصيل القضية إلى مايقارب العشرون يوما

منذ أن فتحت فرقة “bri” تحقيق على مصير مايقارب 170 كلغ من اللحم الطازج الموجه للطلبة والذي أثبتت التحقيقات

أن الكمية وجهة مشبوهة تثبت تورط وفساد المسؤولين في سرقة أكل الطلبة وتحويلها للبزنسة، فيما نفت المديرة وكل المتهمين في قضية الحال

ما نسب إليهم وتأكيدهم على أن الكمية قد أتلفت بعد أن أشر عليها طبيب المصلحة وهذا ما جعل قاضي التحقيق يطلب الرقابة القضائية

لهؤلاء 06 أشخاص ليفصل قاض الحكم اليوم بالإدانة في حين إنتظار ما ستسفر عليه أحكام باقي مدراء إقامة الهضاب بعد أيام