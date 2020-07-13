سنة سجنا من بينها ستة أشهر غير نافذة ضد ناشر فيديو يسيء للمركز الإستشفائي الجامعي بقسنطينة

أصدرت محكمة الزيادية بقسنطينة مساء أمس الأحد حكما بسنة سجنا من بينها ستة أشهر غير نافذة ضد ناشر فيديو يسيء للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن باديس، حسبما أفادت به “وأج”

قد توبع المعني (س.د) البالغ من العمر 32 سنة بـتهمة نشر معلومات مغرضة من شأنها أن تمس بالأمن العمومي وبالمصلحة الوطنية عن طريق إستعمال شبكة إجتماعية.

للتذكير تعود القضية إلى نهاية جوان الفارط عندما نشر المعني فيديو على الفايسبوك يظهر توابيت بساحة مصلحة الطب الشرعي للمركز الاستشفائي الجامعي بن باديس مرفقة بتعليق “يدعي أن هذه التوابيت توجد بها جثامين معرضة لأشعة الشمس”.

وكانت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي نشرت بيانا قدمت فيه نفيا قاطعا، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتوابيت فارغة موضوعة بالساحة لاستعمالها عند الحاجة و أودعت شكوى ضد ناشر الفيديو.