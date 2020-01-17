سنة سجنا نافذا في حق سوري إنتحل صفة طبيب أسنان بمعسكر

سلطت هيئة محكمة معسكر، أمس الخميس، عقوبة سنة سجنا نافذا في حق سوري، بتهمة الإحتيال وإنتحال الصفة.

وقامت فرقة البحث و الإستعلامات التابعة لمصالح الدرك الوطني بمدينة معسكر، سابقا بمعالجة القضية خلال أسبوع، ليتبين أن الرعية السوري الجنسية، المقيم بمدينة معسكر بطريقة شرعية، قام بإستغلال محل لممارسة نشاط طبي بطرق غير قانونية.

ليتم إيداع المتهم السجن بعدما تبين أنه لا يملك أي شهادة في تخصص الطب تؤهله لممارسة نشاط طبي، وأن المتهم لا علاقة له بمهنة طب الأسنان.

وتمكنت قوات الدرك الوطني بعد مداهمة محل إقامة طبيب الأسنان المزيف في حي خصيبية، من حجز معدات طبية جراحية، وكمية معتبرة من الأسنان الصناعية، كان يستعملها المتهم في مزاولة نشاطه الطبي.