سنة 2019 الأفضل رياضيا في تاريخ المنتخب الوطني

ستكون سنة 2019 مرسخة في تاريخ الجزائريين من الناحية الرياضية بالنظر إلى الإنجاز العظيم الذي حققه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي.

وحقق المنتخب الوطني لقب كأس أمم إفريقيا الثاني في تاريخه بعد مشوار رائع لأشبال بلماضي خلال المنافسة التي إحتضنتها مصر شهر جويلية الماضي.

كما تمكن الخضر من إنهاء سنة 2019، دون تسجيل أي هزيمة مع تحقيق 12 إنتصار و 4 تعادلات من أصل 16 مباراة لعبها هذه السنة.

وإلتحق المنتخب الجزائري بقائمة المنتخبات التي لم تنهزم سنة 2019 ، على غرار المنتخب الأوروغوياني، الإسباني، الإيطالي والبلجيكي.

مباريات الخضر سنة 2019 :

الجزائر 1 – غامبيا 1 ( التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا )

الجزائر 1 – تونس 0 (مباراة ودية )

الجزائر 1 – بورندي 1 (مباراة ودية)

الجزائر 3 – مالي 2 ( مباراة ودية خارج تاريخ الفيفا)

الجزائر 2 – كينيا 0 (كأس أمم إفريقيا )

الجزائر 1 – السنغال 0 (كأس أمم إفريقيا )

الجزائر 3 – تنزانيا 0 (كأس أمم إفريقيا)

الجزائر 3 – غينيا 0 (كأس أمم إفريقيا)

الجزائر 1 – ساحل العاج 1 (تأهل الجزائر بركلات الترجيح كأس امم إفريقيا)

الجزائر 2 – نيجيريا 1 (كأس أمم إفريقيا)

الجزائر 1 – السنغال 0 (كأس أمم إفريقيا )

الجزائر 1 – البنين 0 (كأس أمم إفريقيا)

الجزائر 1 – الكونغو 1 (مباراة ودية )

الجزائر 3 – كولومبيا 0 (مباراة ودية )

الجزائر 5 – زامبيا 0 (تصفيات أمم إفريقيا 2021)

الجزائر 1 – بوتسوانا 0 (تصفيات أمم إفريقيا 2021)