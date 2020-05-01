سنة 2020 ستكون الأكثر حرا على الإطلاق

كشف تقرير جديد صادر عن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، أن هناك فرصة بنسبة 75 بالمائة أن يكون عام 2020 هو العام الأكثر سخونة في التاريخ المسجل.

وأوضح النقرير الذي أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه إذا لم يكن هذا 2020 الأكثر سخونة على الإطلاق فمن المؤكد أن يتم تصنيفه في المراكز الخمسة الأولى، وقد حدث ذلك منذ عام 2015.

وحسب ذات المصدر، فعلى الرغم من الانخفاضات الكبيرة في تلوث الهواء في جميع أنحاء العالم بسبب الحجر الذي فرضته جائحة COVID-19 ، يتوقع علماء المناخ استمرار درجات الحرارة في الارتفاع بسبب كمية غازات الاحتباس الحراري التراكمية الموجودة بالفعل في الغلاف الجوي.

وقال كارستين هاوستين Karsten Haustein ، عالِم المناخ بجامعة أكسفورد ،أن الإنبعاثات ستنخفض هذا العام ، لكن التركيزات ستستمر في الارتفاع، مضيفا أنه من غير المرجح ملاحظة أي تباطؤ في تراكم مستويات الغازات الدافئة في الغلاف الجوي.

وأضاف يقول:”لكن لدينا فرصة فريدة الآن لإعادة النظر في خياراتنا واستخدام أزمة جائحة كورونا كعامل محفز لا ستخدام وسائل أكثر استدامة للنقل وإنتاج الطاقة.

وأصدر معهد غودارد لدراسات الفضاء في نيويورك التابع لناسا مؤخرًا تقريرهم الخاص الذي يمنح فرصة بنسبة 60 في المائة أن يتجاوز 2020 أعلى ارتفاع سجل في عام 2016.