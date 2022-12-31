قناة النهار سنة 2022.. عام حافل بالأحداث المحلية.. النهار مع الحدث أينما وقع بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ديسمبر 2022 - 23:10 شارك غرِّد أرسل 9 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/DMvsG اقرأ أيضا برج الكيفان .. طرق محفورة تتحول إلى برك كبيرة في فصل الشتاء قناة النهار 23 ديسمبر توزيع 500 طرد لفائدة قاطني المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة بالطارف قناة النهار 16 ديسمبر جيجل: السباحة في فصل الشتاء.. متعة إستثنائية عند السياح قناة النهار 30 ديسمبر رئيس الجمهورية: من الضروري إستحداث ورشات خاصة بإصلاح السفن والبواخر وفق المعايير الدولية قناة النهار 13 ديسمبر تساقط أمطار على هذه المناطق قناة النهار 30 ديسمبر مشاهد مباشرة لحالة الطقس من مختلف ولايات الوطن قناة النهار 31 ديسمبر النهار تزور المصابين بمستشفى عبد القادر حساني بسيدي بلعباس بعد إنفجار مسكن قناة النهار 26 ديسمبر هذه هي العقـ.ـوبات المترتبة عن بيع مواد ممنوعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 11 ديسمبر النهار تتفقد ضـ.ـحايا حادث المرور بالنعيمية ولاية تيارت قناة النهار 22 ديسمبر بعد الرّعب الذي عاشه المواطنين في حادثة قطار واد السمّار.. القبض على العصـ.ـابة المُتورّطة قناة النهار 16 ديسمبر