سنتان حبسا نافذا لأستاذة صورت أسئلة البيام وأرسلتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي

وقد أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة الحبس المؤقت أستاذة مكلفة بالحراسة في شهادة التعليم المتوسط. بمركز الاجراء ثانوية الحكيم سعدان بولاية بسكرة لتصويرها إمتحان العلوم.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن وقائع القضية وفق مديرية التربية للولاية. فقد تم ضبط الأستاذة المكلفة بالحراسة و هي تقوم بتصوير أسئلة مادة العلوم الطبيعية و تحويلها لجهات أخرى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. و هو ما جعل رئيس مركز الاجراء يقدم شكوى فورية. ليتم تقديم الاستاذة أمام النيابة. و يتم ايداعها الحبس المؤقت على خلفية ما قامت به.

وكان وزير التربية الوطنية عبدالحكيم بلعابد، قد أكد أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من ينشر موضوع مفبرك عشية الإمتحانات الرسمية.

وفي هذا السياق، دعا الوزير من ولاية قسنطينة، خلال ندوة صحفية، المترشحين لإمتحان البكالوريا إلى عدم الانسياق وراء الاشاعات على موافع التواصل الاجتماعي.

كما أكد الوزير أن أسئلة امتحانات البكالوريا ستكون من المواضيع التي درسها المترشح خضوريا في المؤسسة.

كما دعا التلاميذ الى المراجعة في هدوء والابتعاد عن شبكات التواصل الاجتماعي. لاجتناب التشويش و الاشاعات وتشتيت التركيز من خلال نشر مواضيع مغلوطة عشية الامتحان.

وعن اجرات امتحانات البكالوريا لدورة جوان 2022، أكد الوزير على أنه سيتم الحفاظ على الاجراءات المعمول بها سابقا. بالإضافة كذلك إلى منح نصف ساعة من الوقت للمترشح للاختيار بين الموضوعين.

كما أكد بلعابد على أن الدولة عازمة على تأمين مناخ الامتحانات، ومرافقة التلاميذ لاجتيازه في أجواء هادئة وناجحة.

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