سنتان حبسا نافذا لشخصين قاما بجر دركي في وهران

أدانت محكمة السانية بوهران، اليوم الأحد، شخصين بعقوبة سنتين سجنا نافذا، وذلك بعد رفضهم الامتثال لإنذار التوقف وإقدامهم على جر أحد عناصر الدرك الوطني وتعريض حياته للخطر.

وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بوهران أنه بتاريخ 19 نوفمبر 2024، أثناء قيام رجال الدرك الوطني بالخدمة على مستوى السد الثابت بالكرمة، قدمت شاحنة على متنها ثلاثة أشخاص ، فأعطيت للسائق إشارة التوقف لكنه رفض الإمتثال .”

وحينها - يضيف البيان- تشبت دركي بباب الشاحنة التي إستمرت في السير معرضة بذلك حياته و سلامته للخطر، حيث إستمرت هذه الوضعية لمسافة معتبرة إلى حين أن تمكن الدركي من النزول دون إصابته بأذى.”

وتم فتح تحقيق إبتدائي أسفر على إيقاف شخصين (ف.م) و (زع) فيما بقي السائق (ب. م) في حالة فرار .

وبتاريخ 22 نوفمبر 2024 تم تقديم المشتبه بهما أمام نيابة محكمة السانية، وتمت متابعتهم وفق إجراءات المثول الفوري من أجل جنح تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر وعدم الامتثال لإنذار التوقف و المشاركة، حكم على المتهمين (ف.م) و(ز.ع) بعقوبة عامين حبس نافذ و 200 ألف دينار جزائري غرامة نافدة مع الأمر بإيداعها الحبس بالجلسة، و إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار (ب م ) . استنادا إلى بيان الهيئة القضائية ذاتها.