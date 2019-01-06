سنتان حبسا نافذا لعاق هدد والدته بالسلاح الأبيض ببوحجار الطارف

تمكنت اليوم عناصرالشرطة القضائية لأمن دائرة بوحجار من توقيف شاب مسبوق قضائيا في العقد الثاني من العمر المعني كان في حالة فرار لتورطه في قضية التعدي على احد الأصول الشرعيين “الأم” بالسب والتهديد بسلاح أبيض مع تحطيم ملك الغير.

كما تم ضبط بحوزته خلال عملية توقيفه على سلاح أبيض محضور من نوع ” كيتار”.

وتعود وقائع القضية إثر تقدم إلى مصالح الشرطة بأمن دائرة بوحجار إمرأة في العقد الخامس من العمر مقيمة ببلدية بوحجار مفادها تعرضها إلى فعل التعدي بالسب والتهديد بسلاح ابيض من طرف احد أبنائها العاق مع تحطيمه لجل أثاث المنزل.

وان المعني لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة لتقوم عناصر الشرطة مباشرة بتكثيف الأبحاث قبل مغادرة المعني المدينة أين تمكنت من توقيفه بأحد أحيائها مع ضبط بحوزته على سلاح ابيض من نوع” كيتار”.

لينجز ضده ملف قضائي عن قضية التعدي على أحد الأصول الشرعيين “الأم ” بالسب والتهديد بسلاح أبيض مع تحطيم ملك الغير وحمل سلاح أبيض محضور.

وقدم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوحجار وأحيل على جلسة المثول الفوري ليتم وضعه رهن الحبس لصدور في حقه حكم قضائي بعقوبة عامين حبس نافذ وغرامة مالية