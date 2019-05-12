سنتين سجن نافذ مع أمر بالقبض ضد رجل أعمال بتهم تقديم شيكات بدون رصيد والنصب بغرداية

في إنتظار إجراءات حجز محلات منهم مخبزة و مخازن إنتاج حلويات و سكنات و حضيرتين ببوهراوة

الإشتباه في وجود قضية فساد في طريقة حصول رجل الاعمال على العديد من العقارات في ظرف وجيز

قضت هيئة محكمة غرداية بحكم سنتين سجن نافذة و غرامة مالية تقدر ب900 مليون سنتيم اضافة الى تعويض للضحية قدره 900 مليون سنتيم بتهمة اصدار شيك بدون رصيد.

ضد رجل أعمال معروف بعلاقاته المتعددة و الإستثمارية مع الوكالة العقارية بغرداية التى منحته استثمارات ضخمة بمنطقة بوهراوة.

منها منحه قطع أرضية من أجل إنجاز محلات منها مخبزة و مخزن لإنتاج الحلويات إضافة الى سكنات هذا الى جانب حضيرتين بنفس المنطقة.

كما أدانت المحكمة غيابيا نفس المتهم و بنفس التهمة المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد بمئات الملايين من السنتيمات بسنة سجن نافذ مع غرامة مالية.

فيما لا يزال المتهم الذي صدر بحقه أمر بالقبض في حالة فرار فيما تم رفع دعاوى قضائية ضده بتهم النصب و الإحتيال لازالت مصالح الضبطية تحقق فيها .

هذا وشرع الضحايا في محاولات لأجل حجز أملاك رجل الاعمال الفار قضائيا لتكشف العملية شبهات حول وجود شبهات فساد بين رجل الأعمال الفار الذي تمكن من الحصول على العديد من الأملاك من الوكالة العقارية في ظرف وجيز .

خاصة وأن كل المسئولين الذين تعامل معهم حينها يتواجدون رهن الحبس في قضايا مماثلة هذا الى جانب محاولة رجل الأعمال الفار القيام بعمليات معقدة من أجل نقل الأملاك الى أطراف أخرى للتهرب من عمليات الحجز القضائي.

أين شرعت مصالح الضبطية في عمليات التحري بعد ورود شبهات فساد في القضية حيث ينتظر أن تجر القضية عديد الاسماء من رجال الأعمال وموظفين