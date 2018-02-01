سنجاق يتعاقد مع نادي شباب الريف الحسيمي المغربي

تعاقد المدرب ناصر سنجاق رسميا مع نادي شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، أمسية اليوم، ليخلف الاسباني بيدرو بنعلي على رأس الفريق.

وقدّمت إدارة نادي شباب الريف الحسيمي مدربها الجديد لوسائل الاعلام عشية اليوم الخميس بمعلب ميمون العرصي بالحسيمة.

وسيباشر سنجاق قيادة الفريق الريفي خلال المرحلة الثانية من البطولة المغربية، حيث سيسعى للحفاظ على مستوى الفريق الحسن هذا الموسم.

يشار إلى ان ناصر سنجاق سبق له التتويج بكأس الاتحاد الإفريقي مع شبيبة القبائل في 2001، كما قاد مولودية بجاية لنهائي كأس الكاف سنة 2016.