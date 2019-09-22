“سندويتشات” تسمم أكثر من 130 شخصا من بينهم 23 طفلا بوهران

سجلت ليلة أمس إلى غاية نهار اليوم مديرية الصحة بوهران، أكثر من 130 حالة تسمم غذائي استقبلتهم بعض المصالح بمستشفى بن زرجب الجامعي.

إلى جانب بعض العيادات المتعددة الخدمات التي تم تحويلهم إليها بعد ظهور عليهم اعراض قيء، إسهال، الام بالمعدة وصداع، من بينهم 23 طفلا بقي 7 منهم تحت المراقبة نظرا لحالتهم الحرجة.

وحسب المكلف بخلية الإعلام والاتصال كمال بابو بمستشفى بن زرجب الجامعي فقد استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية، مصلحة الأمراض المعدية ومصلحة طب الأطفال.

104 حالة تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 80 سنة في حين أكد أغلب الحالات التي تم استقبالها غادرت المستشفى ما عدا أطفال لايزالون تحت المراقبة الطبية لحالتهم الحرجة.

حيث تلقى المصابون العلاج اللازم من قبل الأطقم الطبية وشبه الطبية لكل من مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية ومصلحة الأمراض المعدية وكذا مصلحة طب الأطفال.

وحسب التحقيقات الأولية نقلا عن مديرية الصحة بوهران الممثلة في رئيس مصلحة الوقاية الدكتور بخاري فإن أسباب التسمم تعود لتناولهم ساندويتشات بمحلين للأكل الخفيف بكل من حي البدر وحي الامير خالد ملك لنفس التاجر.

كشفت التحاليل الأولية استعماله لصلصة فاسدة إلى جانب لحم مجمد مفروم مشكوك فيه في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات مصالح التجارة ومصالح الأمن عقب غلق المحلين.