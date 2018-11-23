عاجل

سنساوي: “مصير الطاوسي مع وفاق سطيف سيتحدد أمسية اليوم”

الرياضة
  • -
  • 0
سنساوي: “مصير الطاوسي مع وفاق سطيف سيتحدد أمسية اليوم”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد نائب رئيس وفاق سطيف، حسان سنساوي، أنّ إدارة وفاق سطيف، ستجتمع أمسية اليوم الجمعة، لتقرير مصير مدربها رشيد الطاوسي.

وصرح حسان سنساوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “إدارة وفاق سطيف قررت الإجتماع بالمدرب رشيد الطاوسي، أمسية اليوم الجمعة، لتقرير مصيره مع الفريق”.

وأضاف: “نتائج الفريق تراجعت مؤخرا في البطولة الوطنية، وآخرها الهزيمة أمام مولودية بجاية بـ1-0، إضافة لإقصاء الفريق من رابطة أبطال إفريقيا، والهزيمة في البطولة العربية”.

وبخصوص الأسماء المرشحة لتعويض الطاوسي، كشف حسان سنساوي: “هناك عدة أسماء مقترحة لتعويض الطاوسي، في حال تقرير فسخ عقده، على غرار جمال مناد، وآلان غيغر وغيرهم”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com