«سنستغني نهائيا عن استيراد البنزين بعد سنتين»

قال إن الإجراء سيطبق بعد استغلال مصفاتين.. ولد قدور:

«سوناطراك» ستقوم بشراء أسهم شركة ABB السويسرية

كشف الرئيس المدير العام لمجمع «سوناطراك»، عبد المؤمن ولد قدور، عن إمكانية الاستغناء عن استيراد مادة البنزين بعد تسلم مصفاتين، وذلك في غضون سنتين ونصف المقبلة، فيما قامت مؤسسة «سوناطراك» القابضة للاستثمارات والمساهمة بشراء أسهم مؤسسة .ABB

وأوضح ولد قدور خلال إشرافه على توقيع اتفاقية لشراء مؤسسة «سوناطراك» القابضة للاستثمارات والمساهمة لأسهم مؤسسة ABB بمقر مجمع «سوناطراك» في الجزائر العاصمة، أن إشكال استيراد مادة البنزين من الخارج سيتم القضاء عليه مستقبلا نهائيا بعد تسلم مصفاتين.

مشيرا إلى أنه خلال سنة 2021 سيتم إطلاقهما ويدخلان حيز الخدمة، مؤكدا أنه سيتم ادّخار أموال كبيرة جراء هذه العملية.

وقال المدير العام لشركة ABB فرع إفريقيا والشرق الأوسط JOACHIM BRAUN، إن تنازل مؤسسة عن أسهمها لا يعني الخروج من السوق الجزائرية، معتبرا أن هذه الخطوة استراتيجية للمؤسسة الجديدة التي تريد أن تظهر بالسوق بأكبر منتوج يستطيع مسايرة التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن المؤسسة متوجهة إلى شكل جديد من الشراكة بدل الشراكة بمشاريع كبرى.

وصرح من جهة أخرى، الرئيس المدير العام لشركة ABB الجزائر، طارق الغاني، لـ النهار، بأن المؤسسة تريد أن تطور في سياستها من خلال الدخول في شراكة أخرى تساعد وتضمن للمؤسسة المواصلة، مشيرا إلى أن المؤسسة ستقوم بالتوجه إلى إنجاز مصانع ومؤسسات على غرار الكهرباء والغاز واللوحات الإلكترونية.

كما أضاف المتحدث أن المؤسسة ستقوم بالاعتماد على مهندسين وتقنيين جزائريين، مؤكدا أن المؤسسة تقوم بعدة بحوث في جميع التخصصات الكهرباء والغاز، وذلك بعد تكوين المهندسين الجزائريين على أحدث التكنولوجيات من أجل تسيير المصانع، مضيفا أن المؤسسة صرفت على البحوث قرابة 1.7 مليار دولار.