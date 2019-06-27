«سنستورد 2.5 مليون لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية»

المدير العام لمعهد باستور الجزائر البروفيسور

زبير حراث.. لـ النهار:

ستكون هناك إمكانية لرفعها لتصل إلى 3 ملايين جرعة

الجزائر ستتسلم أولى الجرعات في حوض المتوسط شهر سبتمبر القادم

كشف، أمس، البروفيسور «زبير حراث» المدير العام لمعهد باستور الجزائر، أنه تقرر جلب 2.5 مليون لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية.

والتي سيتم تسلمها شهر سبتمبر القادم، حيث ستكون الجزائر أول الدول التي ستتزود بأولى الجرعات في حوض البحر المتوسط.

وقال الدكتور في تصريح لـ «النهار»، إنه سيتم اقتناء 2.5 مليون جرعة من اللقاحات لهذه السنة، مع إمكانية رفعها إلى 3 ملايين.

والتي سيتم تسلمها شهر سبتمبر القادم، على أن تنطلق حملة التلقيح منتصف شهر أكتوبر القادم، كما هو معمول به سنويا.

وفي السياق ذاته، أشار البروفيسور إلى أن اللقاحات تحتوي على السلالات الجديدة المنتشرة التي تم أخدها بعين الاعتبار، سيما وأنه خلال السنة الماضية.

سجل عدد الإصابات تراجعا كبيرا، بالإضافة إلى الوفيات مقارنة بما تم تسجيله خلال السنوات الماضية، بفضل التلقيح وعمليات التحسيس.

موضحا أن الكميات ممكن أن تصل إلى 3 ملايين على أقصى تقدير. وبخصوص تحول سلالة الفيروس.

قال المتخصص إنّ تركيبة اللقاح مختلفة عن تلك التي كانت متداولة السنة الماضية، مشيرا إلى أن السلالات التي حددتها منظمة الصحة العالمية، هي التي تكون ضمن تركيبة اللقاحات.

وقررت وزارة الصحة جلب مليوني و500 ألف جرعة من اللقاحات لهذا الموسم، تحسبا لتسجيل إصابات كثيرة بالمرض.

لا سيما وأن الإنفلونزا الموسمية تعد قاتلة أكثر من أي مرض آخر، بسبب تعقيداتها الخطيرة. وفي السّياق ذاته، وكما هو معمول به في كل سنة.

سيتم التلقيح مجانا على مستوى مؤسسات الصحة العمومية، ويعوض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، إذا أجري في الصيدليات، وذلك بالنسبة للأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة.

وسيكون ممارسو الصحة ملزمين على تلقي اللقاح، كونهم عرضة للإصابة بالأنفلونزا بحكم تواجدهم المستمر في المؤسسات الاستشفائية.

بالإضافة إلى كونهم مصدرا لانتقال العدوى، بسبب اتصالهم المباشر بالمرضى.