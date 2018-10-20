«سنشتري 30 طائرة جديدة ونبيع 3 خردة!»

أعلن عن تسلمهم لـ20 ألف مليار.. بخوش علاش لـ«النهار»:

«لن نتحدث عن الزيادات ورانا ملاح بعدما دعمتنا الدولة»

ستطلق إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قريبا، مناقصة دولية لاقتناء ثلاثين طائرة جديدة لتجديد أسطولها الجوي، ليترفع بذلك عدد الطائرات إلى تسعين، سيتم استغلالها في تنويع الرحلات الجوية إلى مختلف بقاع العالم.

وقال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، في تصريح خص به «النهار»، بأنه وبعد الدعم المالي الذي تلقته خزينة المؤسسة من السلطات والمقدر بعشرين ألف مليار سنتيم، فإن جزءا كبيرا منه سيخصص لاقتناء ثلاثين طائرة جديدة سيتعزز بها الأسطول الجوي الذي يتوفر حاليا على ستين طائرة.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت اللجنة المشرفة على الصفقة ستركز في مناقصتها على دفتر شروط يتلاءم والخصائص التقنية التي تتمتع بها شركة «بوينغ الأمريكية»، رد بخوش قائلا «أحسن عرض من الناحيتين التقنية والمالية سيفوز بالصفقة».

وبشأن الطائرات القديمة غير القابلة للاستغلال، كشف المدير العام للجوية الجزائرية عن إحصاء ثلاث طائرات فاق عمرها عشرين سنة، تم عرضها مؤخرا للبيع بالمزاد العلني.

وبعيدا عن الأسطول الجوي، وفيما يتعلق بالوضع المالي للمؤسسة، أفاد بخوش بأنه بعد الدعم المالي الذي منحتنا إياه السلطات، لا يمكن الحديث عن عجز، فيما يمكن الحديث عن استحالة إقرار أية زيادات في رواتب القاعدة العمالية، وقال «من يرغب في الزيادة ما عليه إلا العمل من أجل مضاعفة المداخيل المالية للشركة».

ويحاول، بخوش علاش، إعطاء نفس جديد للشركة من خلال حركة التغييرات التي يقوم بها من فترة إلى أخرى، حيث كانت البداية ببعض المديرين المركزيين، والتي شملت المدير التجاري، زهير هواوي، الذي تم تحويله على فرنسا، بل أن يقوم بحر الأسبوع المنصرم، بحل مديرية الاتصال بذات المؤسسة.

وهي الفترة التي سبقتها بأيام معدودة استقالة حمزة بن حمودة نجل الرحالة عبد الحق بن حمودة، أمين عام سابق لاتحاد العام للعمال الجزائريين.