«سنطبق عقوبات صارمة ضد ناشري أسئلة اللغــة العربيــة علــى الفــايسبــوك»

الموضوع نشر بعد ساعة من بداية الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي.. بن غبريت:

«رفع قيمة حقوق التسجيل للمترشحين الأحرار لاجتياز الباك للمرة الرابعة»

«استهلاك 75 مليون ورقة في الباك.. من بينها 10 ملايين مسودّة»

توعّدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، باتخاذ كافة الإجراءات العقابية من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالسّهر على السير الحسن لامتحان البكالوريا، التي تترأسها وزارة العدل، ضد من تسببوا في نشر أسئلة مادة اللغة العربية على صفحات «الفايسبوك».

وذكرت الوزيرة، أمس، لدى تنشيطها لندوة صحافية بثانوية جديدة بمدينة تبسة، أطلق عليها بالمناسبة اسم المجاهد الراحل بوكوبة محمد بن أحمد، أنه تم نشر أسئلة مادة اللغة العربية عبر صفحات «الفايسبوك» بعد عودة الأنترنت، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات العقابية من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالسهر على السير الحسن لامتحان البكالوريا، التي تترأسها وزارة العدل، ضد من تسببوا في هذا التسريب.

وأشارت بن غبريت إلى أنه بخلاف ذلك، فإن امتحان البكالوريا لهذه السنة يسير في أجواء تنظيمية جيّدة يسودها الهدوء، منذ انطلاق الامتحان صباح أمس.

وأضافت أن من مجموع أكثر من 700 ألف مترشح لامتحان البكالوريا دورة جوان 2018 على المستوى الوطني، فإن 40 من المئة منهم مترشحون أحرار، مشيرة كذلك إلى تسجيل 4391 مترشح من نزلاء المؤسسات العقابية موزعين عبر 43 مركزا لإعادة التربية، بالإضافة إلى 216 مترشح مكفوف و169 آخر معاق حركيا.

وبعد أن ذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لكي يجري هذا الاستحقاق التربوي الهام في ظروف حسنة، أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل 849 مترشح يحملون جنسيات أجنبية وحوالي 57 ألف مترشح كانوا يدرسون عن طريق التعليم عن بعد، أو ما كان يعرف بالتعليم عن طريق المراسلة.

وذكرت الوزيرة كذلك بأنها اقترحت رفع قيمة حقوق التسجيل بالنسبة للمترشحين الأحرار عندما يترشحون لاجتياز امتحان البكالوريا للمرة الرابعة. وبشأن توفير أجهزة التكييف داخل حجرات إجراء الامتحانات، أكدت بن غبريت أنها متوفرة عبر كافة مراكز إجراء الامتحان بولايات جنوب البلاد، وكذا بعدد من مراكز الإجراء ببلديات المنطقة الجنوبية لولاية تبسة.

من جانب آخر، أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات استهلك 75 مليون ورقة في شهادة البكالوريا، حيث تم إحصاء 18 مليون ورقة إجابة، و10 ملايين ورقة مسودة والباقي أوراق أسئلة.