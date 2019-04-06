«سنعمل على إيجاد حلول لانشغالات ومشاكل الأئمة»

وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي في أول تصريح له:

وعد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الأئمة بالعمل على إيجاد حلول للانشغالات والمشاكل المطروحة من طرفهم، كما أكد أيضا عزمه على إصلاح القطاع.

وقال الوزير، خلال لقاء بدار الإمام بمناسبة إحياء ذكرى «الإسراء والمعراج»، أنه عازم على إصلاح قطاع الشؤون الدينية.

وخدمة الأئمة وأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار، كما دعا الأئمة إلى تغليب مصالح الوطن على المصلحة الخاصة.

وأضاف بلمهدي مخاطبا الأئمة الذين طرحوا جملة من المشاكل التي تواجههم، ولم تجد طريقها إلى الحل لحد الآن.

أنه لا يريد فرض أي خطاب على الأئمة وأنه سوف يعمل جاهدا على إيجاد حلول للمشاكل والانشغالات المطروحة من طرف الأئمة وموظفي القطاع.

كما أبرز الوزير دور الخطاب المسجدي في محاربة الفساد وإصلاح المجتمع، مشيرا إلى أن الإمام مطالب برفع هذه التحديات بالنظر إلى وظيفته النبيلة.

من جهته، ذكر رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، جمال غول.

أن الأئمة ليسوا تابعين لأي سلطة وأنهم أصحاب رسالة أدوها منذ الاستعمار، ولازالوا يؤدونها بعيدا عن وصاية أي جهة كانت.

وعرف اللقاء تلقي الوزير انتقادات من قبل الشيخ علي عية، الذي انفجر في وجهه بسبب ما أسماه بطريقة تنصيبه التي تمت بالزرنة والطبل.

كما وجه انتقادات أيضا لحكومة تصريف الأعمال، وقال إن هذه الأخيرة خرجت من رحم العصابة.