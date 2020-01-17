سنناضل للبقاء في المرتبة الأولى في السوق الفرنسية الجزائرية

كشفت مجلة لاتريبون الفرنسية ان الخطوط الجوية الفرنسية تمكنت من الفوز بأكبر حصة خلال عملية إعادة توزيع تصاريح الطيران الخاصة بشركة ايغل أزور و على وجه الخصوص في الخطوط والرحلات الرابطة بين فرنسا والجزائر العصير.

وبعد نشر الخبر مباشرة حاولنا معرفة تأثير إعادة التوزيع الأخيرة على نشاط شركة الطيران الجزائرية.

وفي اتصال هاتفي أكد الناطق الرسمي للخطوط الجوية الجزائرية امين اندلسي للنهار ان الجوية الجزائرية

لا تخشى منافسة شركات الخطوط الجوية الفرنسية وفرعها فرانس ترانسافيا التي عززت خدماتها للجزائر بعد إعادة توزيع حصص إيغل أزور .

وقال أندلسى ان هذا سيحفزنا كشركة وطنية أكثر لأنه بالنسبة للجوية الجزائرية لم يتغير شيء فهذه الخطوط الجوية موجودة وتنشط من قبل لذلك لا يوجد أي تغيير.

كما اعتبر الناطق الرسمي للخطوط الجوية الجزائرية ان المزيد من المنافسة على الوجهة الجزائرية الفرنسية سيكون دون شك لصالح المسافرين.

مضيفا ان الأمر اليوم متروك لنا للنضال من أجل البقاء في المرتبة الأولى في هذا السوق.

كما اعتبر اندلسي ان الجوية الجزائرية لم تعد اليوم تحتكر السوق أو على الأقل يضيف امين اندلسي لم يعد بإمكان أحد أن يقول إن الخطوط الجوية الجزائرية تحتكر هذه الوجهة.

وللإشارة فإن إعادة توزيع حصص Aigle Azur مكن شركة Air France من تعزيز موقعها في الجزائر بعد أن حصلت شركة Transavia التابعة لها على معظم الخطوط بين باريس والجزائر بالإضافة إلى باريس وهران

كما تحصلت على حقوق تشغيل باريس-قسنطينة، باريس-سطيف، باريس-تلمسان.

كما حصلت ترانسافيا على رحلات جوية الرابطة بين ليون و كل من بجاية وقسنطينة ووهران