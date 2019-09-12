سنواجه الجزائر بكل سرور ولا مشكلة في اللعب سواء في الجزائر أو بفرنسا»!

رحّب مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشان، بفكرة مواجهة ودية أمام الجزائر مستقبلا، وسار في نهج الناخب الوطني جمال بلماضي.

وأيّد أيضا طرح رئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، نويل لوغريت، الذي يصر على برمجة اللقاء.

وقال بطل العالم كمدرب وكلاعب إن كان يؤيد تنظيم مباراة ودية أمام المنتخب الجزائري في عام 2020.

«لا أعرف متى سيكون ذلك ممكنا، لكن من الواضح أننا سنلعب المباراة بسرور، سواء في الجزائر.

أو في فرنسا، لا توجد مشكلة في ذلك».

وكانت الإذاعة الفرنسية «فرانس أنفو» قد كشفت أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اقترحت على نظيرتها الفرنسية .

برمجة المباراة الودية شهر أكتوبر من عام 2020.

ومن المرجح أن تحتضنها الجزائر بملعب وهران الجديد.

لكن في المقابل أثارت وسائل إعلام فرنسية قضية دراسة الشروط الأمنية وموافقة من الرئيس الفرنسي ماكرون للرد بالإيجاب وترسيم الموعد.

وأصبحت مباراة الخضر وفرنسا مادة دسمة للإعلام الفرنسي والعالمي.

حيث تم وصفها بالمباراة التاريخية، ونشرت قناة «تيفي 5 موند» تقريرا حول المباراة.

وأعادت بث لقطات من لقاء عام 2001 والذي شهد اجتياح الأنصار للملعب وتوقف اللقاء.

جيروم روتان: «المواجهة بين بطل العالم وبطل إفريقيا ستترك انطباعا جميلا»

قال لاعب منتخب فرنسا الأسبق، جيروم روتان، حول المواجهة الودية التي ينتظرها الكثير، عبر قناة «أرامسي» الفرنسية، أمس.

«من منطلق أنه لم يحدث من قبل لقاء ودي بين فرنسا والخضر بالجزائر.

وأيضا في ملعب جديد يتم تدشينه خلال اللقاء، إذا توصلوا إلى ذلك سيكون أفضل بكثير.

ولو تلعب ستترك انطباعا جميلا لأنها ستجمع بطل العالم ببطل إفريقيا.

الإعلامي الفرنسي ريولو: «متأكد أن اللقاء لو يلعب في الجزائر لن تكون هناك أي مشكلة»

أكد الإعلامي الفرانكو إيطالي دانيال ريولو عبر «أرامسي» الفرنسية، أنه متأكد أنه لو تلعب المباراة الودية بين الخضرومنتخب فرنسا بالجزائر.

لن تكون هناك أي مشكلة، عكس لو تلعب بفرنسا.

وقال: «متأكد أنه لو تلعب المباراة الودية بين فرنسا والخضر في الجزائر ستكون أفضل،لأنه في فرنسا بالتأكيد سيكون هناك حمقى.

وبالتأكيد لن تمر كما يجب، ويمكن وقوع بعض الحوادث، وفي الجزائر متأكد أنها ستمر جيدا ولن يكون هناك أي مشكل».

وأضاف: «المنتخب الفرنسي لم يستقبل جيدا في 2001 في بلده بملعب فرنسا لكن هناك لن يكون أي مشكل في الجزائر».