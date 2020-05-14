سنوسي: كورونا تهدد 3 ألاف منصب عمل في القطاع السياحي

كشف الأمين العام الوطني لنقابة وكالات السياحة والأسفار إلياس سنوسي، أن 3 ألاف منصب شغل مهدد بالزوال في القطاع السياحي.

وحذّر ذات المتحدث خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى من الوضع الذي وصفه بالكارثي، مؤكدا تضرر نشاط السياحة في الجزائر بنسبة 100 بالمائة.

ودعا سنوسي الحكومة إلى ضرورة إعفاء الوكالات السياحية من الضرائب والرسوم واشتراكات الضمان الإجتماعي ومساعدتهم في التأجير وإعفائها من القروض.

وأوضح ذات المتحدث، أن القطاع السياحي تضرر من جائحة كورونا 100 بالمائة، مؤكدا توقف جميع النشاطات منذ أواخر شهر فيفري، وهو الوضع الذي يتهدد 30 ألف عائلة جزائرية، بعد إحالة 3 ألاف عامل في القطاع إلى بطالة تقنية.