سنوسي لـ”النهار اونلاين: “90% من الوكالات السياحية ترفض استئناف النشاط

رفض أصحاب الوكالات السياحية والأسفار استئناف نشاطهم رغم ترخيص الحكومة بذلك، بسبب إبقائها على الفضاء الجوي مغلقا أمام حركة المسافرين.

وقال رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، الياس سنوسي، اليوم الثلاثاء في اتصال مع “النهار أونلاين”، بأن تسعين من المائة من أبواب الوكالات لا تزال مغلقة، خوفا من ارتفاع حجم المصاريف على كراء المحلات ودفع مستحقات القاعدة العمالية.

وجاء قرار أصحاب الوكالات بسبب إبقاء الحكومة على قرار غلق الفضاء الجوي أمام حركة النقل الجوي، ما جعل نظام حجز السفريات مستحيلا أمام الوضع هذا الذي ازدادا سوءا خاصة بعد تعليق –يضيف المتحدث- شركة طاسيلي للطيران رحلاتها الجوية الداخلية إلى غاية الواحد وثلاثين جويلية الجاري.

وأكد المتحدث، على أن نشاط الوكالات السياحية في طريقه إلى الزوال في المستقبل القريب، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على ثلاثين ألف عاملا سيحالون على البطالة.

وأضاف “ليس لدينا ما نقوم به في حال استئنافنا للنشاط بل العكس سنضاعف من حجم الأعباء في ظل غياب المداخيل”

وتوظف وكالات السياحة والأسفار ثلاثين ألف عاملا بطريقة مباشرة ومائة ألف بطريقة غير مباشرة، غير أن الوضع الذي يمر به أصحابها الذين ناشدوا السلطات في أكثر من مناسبة من أجل التدخل، جعلهم يفكرون في تسريح هؤلاء.