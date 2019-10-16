سهام الجابونية» مهددة بالسجن مدة 6 أشهر لاستهلاكها «الصاروخ»

واجهت مغنية الراي «خ.سهام» المعروفة في الوسط الفني بـ «سهام الجابونية» أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.

وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي.

وذلك بعدما ضبطت مصالح الضبطية القضائية بحيدرة داخل حقيبتها اليدوية على قرصين من نوع «بريڤابالين» أو الصاروخ. المتهمة وعند مساءلتها من طرف قاضي الجنح.

استخفت بالتهمة المنسوبة إليها وضحكت بعدما اعترفت باستهلاكها قصد التمكن من الغناء في السهرة بعد تحصلها عليها من أحد معارفها.

الأمر الذي جعل القاضي يقدم لها ملاحظة مستغربا السبب الذي آثار ضحكها بالقول بالحرف الواحد «كاينة حاجة تضحك؟!».

خاصة وأنها مثُلت بمركز المتهمة في قضية لا يستهان بها، لتطالب على لسان دفاعها بإفادتها بالبراءة.

باعتبار أن هاته الأقراص غير مصنفة في جدول المؤثرات العقلية.

وتناولت الجانب الاجتماعي على أساس أنها متزوجة حديثا وأم لطفلين من زوجها الأول.

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية التي كانت «النهار» السباقة في نشرها.

وحاولت تفنيدها الشابة «سهام الجابونية» من خلال إطلاقها لأغنية مباشرة بعد نشر المقال.

فإنها تعود إلى ليلة الأربعاء إلى الخميس الموافق لتاريخ 11 جويلية 2019.

على مستوى حاجز أمني بمنطقة حيدرة، أين تم توقيف المعنية.

وبعد إخضاعها ومركبتها لتفتيش روتيني عثر بحقيبتها اليدوية على قرصين مهلوسين من نوع «بريجابالين».

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وسماعها على محضر رسمي قبل أن تقدم أمام نيابة محكمة الاختصاص.

ليتم إخلاء سبيلها ومتابعتها وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي.

وهي الأفعال التي على أساسها التمست النيابة في حقها تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج.

في انتظار صدور الحكم في حقها بتاريخ 28 أكتوبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن «الشابة سهام» دخلت المحكمة بسروال كلاسيكي أسود اللون وقميص أسود به لون أصفرقاتم مرتدية نظارات شمسية.

لتبعد الأنظار عنها، غير أنها اضطرت إلى نزعها بعد دخول قاعة الجلسات بطلب من الشرطة تقيدا بالنظام الداخلي.