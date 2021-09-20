سهام بوعباش المديرة الجديدة للمدرسة العليا للضمان الإجتماعي

أشرف الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم الإثنين، على تنصيب المدير الجديدة للمدرسة العليا للضمان الإجتماعي سهام بوعباش.

وأكّد الأمين العام في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير، بأنّ هذا التغيير يهدف إلى إعطاء نفس جديد للمدرسة وحركية لنشاطها.وذلك اعتمادا على معيار الكفاءة والجدارة مما يتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية وتثمين خبراتها.

مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسيها المدرسة باعتبارها صرحا علميا يزوّد القطاع بالكفاءات وبالإطارات التي ترتقي بأنماط التسيير وبنوعية الأداء.وشدّد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية للوصل بالمدرسة إلى الامتياز والمساهمة في مسعى الإصلاح النوعي للمنظومة وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

للإشارة، فإن المديرة الجديدة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، هي خريجة المدرسة العليا للتجارة وشغلت عدة مناصب.من بينها، رئيس قسم مكلف بالأقسام التحضيرية على مستوى المدرسة العليا للتسيير والإقتصاد الرقمي، ورئيس فريق بحث حول المؤسسة والرقمنة.ومكلفة بتدريس عدة مقاييس على مستوى عدة مؤسسات للتعليم العالي من بينها المدرسة العليا للتجارة، والمدرسة الوطنية للإدارة.

وحضر مراسيم التنصيب رئيس الديوان والمدير العام للضمان الإجتماعي، وبإشراف الأمين العام للوزارة نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي عبد الرحمن لحفاية.

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