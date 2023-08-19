سهرات فنية متنوعة طيلة الصيف بمسرح الكازيف

ينظم الديوان الوطني للثقافة والإعلام بالتعاون مع مؤسسة التسيير السياحي لفنادق سيدي فرج، سهرات فنية متنوعة طيلة الصائفة بمسرح الهواء الطلق بسيدي فرج الكازيف.

ويعرف ميناء سيدي فرج، سهرات وفقرات تنشيطية ثقافية متنوعة، خلال الأيام الماضية، مما جلب لها العديد من الزوار.

حيث يتم تنظيم عروض ترفيهية وموسيقية “عروض متنوعة للأطفال يليها “DJ” على المنصة العائمة بسيدي فرج، كل يوم، مساءً.

لتختتم السهرات، بنتظيم حفلات غنائية على مسرح الهواء الطلق، يوميا، على الساعة العاشرة ليلا، نشطها عبر الأيام الماضية العديد من الفنانين الجزائريين، على غرار الشاب أنور، باريزة، الشاب بلال وغيرهم.

وبالنسبة لسهرة اليوم السبت، سيحيي الحفل كل من الفنانين فلة الجزائرية وفرقة إمزاد وعماد باشا وعبدو السكيكدي.

أما بالنسبة لسهرة يوم غد الأحد، فسينشطها كل من الشاب زينو، ونريمان بن سهيل وفتحي منار وفرحات حمدي.