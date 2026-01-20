سهرة أوروبية صعبة على نجوم “الخضر”

عرفت مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، التي جرت اليوم الثلاثاء، نتائج غير موفقة لمعظم اللاعبين الجزائريين الذين شاركوا مع أنديتهم في مواجهات قوية أمام منافسين من طراز عالٍ، حيث طغت الهزائم على مشاركات لاعبي “الخضر” رغم اختلاف مستويات الأداء الفردي.

في النرويج، تعرّض ريان آيت نوري رفقة مانشستر سيتي لهزيمة مفاجئة أمام بودو غليمنت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

الدولي الجزائري خاض كامل أطوار اللقاء في منصب الظهير الأيمن، وقدم أداءً مقبولًا في مباراة صعبة على المستوى الجماعي. نال على إثره تنقيط 6.4، في مواجهة عرفت ضغطًا كبيرًا من أصحاب الأرض.

أما في اليونان، فقد شارك إبراهيم مازة أساسيًا مع باير ليفركوزن في المواجهة التي جمعت فريقه بأولمبياكوس اليوناني، وانتهت بخسارة الألمان بثنائية دون رد.

لاعب “الخضر” خاض اللقاء في منصب الجناح الأيمن، وقدم مردودًا لافتًا من حيث التحركات والاندفاع. قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ70، ونال تنقيطًا جيدًا بلغ 7.1 رغم الهزيمة.

وفي لندن، لم تكن الأمسية أفضل حالًا لرامي بن سبعيني مع بوروسيا دورتموند، حيث انهزم فريقه أمام توتنهام الإنجليزي بنتيجة هدفين دون مقابل.

المدافع الجزائري شارك في اللقاء ووجد صعوبات كبيرة، خاصة بعدما لعب دورتموند منقوص العدد منذ الدقيقة 26 عقب طرد لاعب الوسط سفينسن. ما أثّر بشكل واضح على التوازن الدفاعي للفريق. بن سبعيني نال تنقيط 6.4 في مباراة طغت عليها الظروف الصعبة.